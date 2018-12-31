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31 Грудень 2018, Київ 10:56
Донбас.Реалії

Без воєнного стану. «Ще три сторони горизонту, звідки Україні загрожує Росія»

На військовому полігоні в Житомирській області, 21 листопада 2018 року

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Нещодавно закінчився термін воєнного стану в 10 областях України, який був запроваджений на один місяць. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко поки вирішив не продовжувати дії цього воєнного стану. Що дав місячний воєнний стан? Чи є сенс в майбутньому до нього повернутися? Чи продовжує дію обмеження на в'їзд на територію України громадян Російської Федерації? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили полковник ЗСУ, офіцер Генштабу Віктор Шидлюх і помічник глави Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

– Минув місяць. Чи виправдалося запровадження воєнного стану? Як стверджують критики, збори резерву, інтенсивніша підготовка, готовність дати відсіч агресору – це все можна було робити без формального оголошення воєнного стану?

Віктор Шидлюх: Не знаю, хто конкретно критикує. Це було приведення у бойову готовність бригад. Було доукомплектування для проведення бойового злагодження, були призвані резервісти, які протягом від 10 до 20 діб проходили збори.

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Можна було виконувати деякі завдання й так, але у повному обсязі у складі підрозділу – ні. Тому були призвані резервісти й вже у повному складі кожен гвинтик цієї системи працював на результат, на те, як бригада буде виконувати бойові завдання.

Загроза залишається. Є така річ, як система управління. Надзвичайним станом була створена система управління, були організовані ради оборони областей, вони побачили, хто входить до їхнього складу, пропрацювали багато питань: розміщення резервістів, територіальна оборона й оперативне обладнання території, побачили недоліки. Тому вони розуміють, над чим працювати.

Це ще принаймні три сторони горизонту, звідки нам загрожує Російська Федерація. Система управління продовжує функціонувати у бойовому режимі
Віктор Шидлюх

Це не операція Об’єднаних сил. Це ще принаймні три сторони горизонту, звідки нам загрожує Російська Федерація. Система управління, попри те, що воєнний стан закінчився, продовжує функціонувати у бойовому режимі, оскільки загроза залишається.

Було підготовлено понад 30 тисяч за весь час, які пройшли безпосередню підготовку в підрозділах. Зараз у нас – 130 тисяч резерву: першої та другої черги.

Слухач: Запитання залишається, чому ці заходи неможливі без запровадження воєнного стану?

Віктор Шидлюх: Наприклад, щоб зібрати раду оборони областей, потрібно прийняти рішення, потрібно визначити місце збору, потрібно виділити кошти. Доукомплектування озброєнням, військовою технікою відбувається у плановому режимі, але, згідно з планами воєнного часу, передбачається резерв коштів, його не можна виділити просто так, як ми хочемо. А під час воєнного стану були правові механізми, які можна було втілити й вони були втілені.

Бюджет на наступний рік затверджений Верховною Радою у рекордні терміни. Збройні сили достатньо отримають коштів у 2019 році?

Віктор Шидлюх: За оцінками керівництва Міністерства оборони, лише на мінімальні потреби.

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– На п’ятий рік війни.

Віктор Шидлюх: Я так розумію, ресурсні можливості певним чином обмежені. Тому повною мірою не отримуються. Проблеми залишаються і з житловим забезпеченням, і з побудовою казарм. Але вони не замовчуються.

– Коли був запроваджений воєнний стан в Україні, начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко констатував 5 грудня 2018 року, що на той момент загроза повномасштабної війни з боку Росії є найвищою з часів 2014 року. Минув майже місяць, загроза залишається настільки серйозною?

Запровадження воєнного стану в нас мало впливало на противника. Воно впливало на нашу підготовку до відсічі агресії
Віктор Шидлюх

Віктор Шидлюх: Вони також обмежені у ресурсах певним чином, але ресурсів у Російської Федерації значно більше. Тому запровадження воєнного стану в нас мало впливало на противника. Воно впливало на нашу підготовку до відсічі агресії.

Але загроза залишається найбільшою із часів 2014 року. Тому я сказав, що пункти управління і вся система управління Збройних сил залишається у стані готовності. Це не лише операція Об’єднаних сил. Люди вважають, що у нас тільки на сході проблеми.

З усіх напрямків Російська Федерація продовжує загрожувати, й вони відкрито заявляють про свої наміри в ефірах.

Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу
Віктор Шидлюх, полковник ЗСУ, офіцер Генштабу

– Приводом для запровадження воєнного стану був інцидент у Керченській протоці. Це було наприкінці листопада.

Росія обстріляла українські кораблі
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Росія обстріляла українські кораблі

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А перед цим за два місяці, 25 вересня, чотири українських судна пройшли через Керченську протоку, росіяни тоді теж літали над українськими кораблями, але до сили так і не вдалися. Через два місяці все ж таки вдалися. Чому так?

Віктор Шидлюх: Із 2014 року я спостерігаю, що вони переважно працюють на свій народ. Так само, як за радянських часів, щоб вони менше озиралися на холодильник, а більше на якісь зовнішні проблеми. Вони прийняли рішення продемонструвати цю російську силу, це таке піратське захоплення наших кораблів.

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– Помічник міністра оборони Юрій Бірюков на днях повідомив, що українські військові звільнили на Донбасі дві третини територій, які були захоплені у травні 2014 року російськими гібридними військами. І практично вся «сіра зона» звільнена й взята під контроль. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко сказав, що «ми виконуємо завдання у рамках Мінських угод, вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Йдеться про Південне й Олександрівку». Справді Україна все повернула у «сірій зоні»?

Віктор Шидлюх: Там гуманітарна катастрофа. Оскільки не всі населені пункти перебувають поруч з пунктами пропуску, звідки люди мають можливість закуповувати харчі, отримувати пенсії. Тому в «сірих зонах» жахлива ситуація і щодо безпеки, оскільки туди проникають диверсійно-розвідувальні групи фейкових «ЛНР» і «ДНР».

Звільнені ті території, які, згідно з Мінськими домовленостями, мають перебувати під контролем України. Дебальцеве – досі під контролем Російської Федерації.

– Україна вже живе без воєнного стану. Ви наводили дані, що Державна прикордонна служба України за весь час воєнного стану не пропустила на територію України близько 1650 громадян Російської Федерації. Зокрема, в останній день дії воєнного стану 89 громадян Росії не потрапили на територію України. Досі не пропускають громадян Росії, попри завершення воєнного стану?

Посилений контроль за в’їздом іноземців на територію України, у першу чергу, громадян Російської Федерації буде зберігатися
Олег Слободян

Олег Слободян: Загроза реального вторгнення Російської Федерації на територію України втратила свою гостроту, але повністю з порядку денного не зникла. І на кордоні з Російською Федерацією лишається багато загроз. Тому посилений контроль за в’їздом іноземців на територію України, у першу чергу, громадян Російської Федерації, буде зберігатися. І Державна прикордонна служба буде продовжувати детально вивчати обставини поїздки кожного громадянина Росії в Україну.

Але якщо ця людина їде з метою возз'єднання із сім’єю, для участі в освітніх заходах чи спортивних заходах і не порушувала законодавство України щодо відвідування тимчасово окупованого Криму, то, звісно, ми будемо приймати позитивне рішення.

Жінки також можуть брати участь у дестабілізаційних заходах на території України та інші доручення спецслужб – тому й вони у полі зору нашої уваги. Ми говоримо загалом про рівень контролю на кордоні. Наразі не повернуто Крим, Донбас, тож загрози на кордоні з Росією нікуди не зникли.

Олег Слободян, помічник глави Державної прикордонної служби України
Олег Слободян, помічник глави Державної прикордонної служби України

– Якщо громадянин Росії не був помічений в антиукраїнських проявах, який не воював на окупованій території, що йому робити?

Олег Слободян: Законодавство України не змінювалось і не змінюється. Основним документом, який дає право громадянину Росії їхати на території України, є його закордонний паспорт. Однак прикордонник під час перетину кордону іноземцем має право уточнити в нього обставини візиту, якщо у нього є хоча б найменші сумніви в тому, чи людина повідомляє правдиву інформацію. Кожний громадянин з 79 країн міграційного ризику піддається такій процедурі, як паспортний контроль другої лінії, тобто детальне вивчення обставин, пов’язаних з візитом.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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