У Мінську знову мітингували проти «поглиблення інтеграції» з Росією

У столиці Білорусі на Жовтневій площі вже вчетверте відбулися акції проти інтеграції з Росією, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Загалом мітинг тривав близько двох годин, працював «вільний мікрофон». Марш учасники вирішили не проводити цього разу.

Кілька людей вийшли також на контрмітинг – на підтримку інтеграції. У них був принаймні один плакат російською мовою.

Були присутні і силовики, які попередили, що акція – несанкціонована, а також люди у цивільному, що знімали протестувальників на відео.

Неподалік від площі журналісти бачили автозаки, але про затриманих не повідомляють.

Ввечері 20 грудня близько півтори тисячі людей, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.Того ж дня раніше мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який закликали організатори проросійської акції «Безсмертний полк». Але на акцію в центрі Мінська, на Жовтневій площі, ніхто не прийшов.

7 і 8 грудня у Мінську також відбулися неузгоджені з місцевою владою акції протесту. Їх не розганяли, однак організаторів почали викликати в міліцію для складання протоколів.

Акції супротивників інтеграції приурочені до переговорів президента Олександра Лукашенка в Росії. 7 грудня він зустрічався у Сочі з російським колегою Володимиром Путіним, а на 20 грудня була призначена нова зустріч – у Санкт-Петербурзі. Російська влада ставить питання про поглиблення інтеграції у рамках Союзної держави. Представники білоруської опозиції побоюються, що підсумком переговорів може стати фактична втрата країною суверенітету.