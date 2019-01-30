Уперше за понад 10 років: польський фільм про Другу світову виходить в український прокат

У Києві 30 січня відбувся допрем'єрний показ стрічки «Дивізіон надії». Стрічка присвячена польським пілотам, які воювали за Велику Британію під час Другої світової війни.

«Дивізіон надії» – історична драма режисера Деніса Деліча, знята в копродукції з Великою Британією. Фільм оповідає історію створення Ескадрильї 303. Після того, як 6 жовтня 1939 року польське командування підписало акт про капітуляцію, польські льотчики через Румунію втекли до Франції, а звідти, після захоплення Франції нацистами, у Велику Британію. Там вони приєдналися до Королівських повітряних сил (RAF – Royal Air Force), щоб узяти участь у бойових діях під британським керівництвом, але напряму підпорядковуючись польській владі у вигнанні. У битві за Англію польська ескадрилья завдала 126 точних ударів – рекорд серед винищувальних авіапідрозділів, які брали участь у боях.

«Мінімум 10 років в українському прокаті не було польського фільму такого масштабу. Останній такий був фільм «Катинь» (2007 року виробництва – ред.). Ми спробували повернути польський історичний кінематограф у кінотеатри України. В Україні це може бути актуальним зараз. Це приклад людей, які повністю втратили Батьківщину і вирішили пошукати інший шлях та можливості для боротьби з окупантами. Наприклад, деякі польські пілоти воювали і в Китаї», – розповів Радіо Свобода директор Польського інституту в Києві Бартош Мусялович.

Фільм знятий за мотивами однойменної книги Аркадія Фідлера, журналіста, який особисто пережив і записав історію легендарного бойового підрозділу у книзі «Дивізіон 303». У Польщі її перевидавали 30 разів. Цей фільм – єдиний, який схвалила і підтримала родина Фідлера.

«Важливо показувати молодим людям історію країни. Я дистрибую український фільм «Бій за Севастополь». У минулому людей більше об’єднувала релігія, вони знали, хто вони є. Але зараз, щоб пам’ятати, хто ми, ми маємо знати нашу історію. Так само в США та Росії – у них багато героїв. Українці живуть у Польщі, поляки живуть у Великій Британії – якщо ми не покажемо історію, вони не будуть пам’ятати її», – говорить продюсер фільму Яцек Самойлович. Додає, що зараз триває процесі підготовки другої частини стрічки.

«Коли я підростав, я бачив багато військових фільмів та документальних стрічок про канадців, поляків, австралійців, які воювали в британській армії. Окремо про поляків ми знали, але конкретно про Дивізіон 303 не чули. Не думаю, що Британія виграла б війну без поляків», – говорить британський актор Джон Кей Стіл (виконавець ролі Стенлі Вінсента).



«Британці пустили поляків у першу ж важливу битву, думаючи, що ті не впораються. Але вони в маленькій ескадрильї зробили втричі більше, ніж решта британських авіасил. У польських школах обов‘язково проходять тему участі польських військових частин у складі інших армій», – додає акторка Анна Прус (у фільмі – Яґода Кохан).



У фільмі використаний орендований у Великій Британії справний екземпляр винищувача HawkerHurricane Mk.XII, подібний до винищувачів, котрі використовувалися під час Другої світової війни. Бюджет фільму склав 8 мільйонів доларів.



Широкий прокат стрічки в Україні розпочнеться 31 січня 2019 року. У Польщі прем'єра відбулася три місяці тому.