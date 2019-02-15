Жоден з великих операторів Білорусі не включив український канал UATV у свої пакети

Жоден з трьох найбільших кабельних операторів Білорусі не включив у свої пакети український телеканал UATV, який наприкінці січня отримав дозвіл на мовлення в Білорусі. Як повідомив Радіо Свобода директор компанії «Навігатор ТВ», яка є офіційним дистриб’ютором UATV в Білорусі Вадим Тихонович, поки в Білорусі український телеканал включили для поширення три мінські оператори-кабельники – це УП «СЕТ», ЗАТ «Ефір» і «Німфадора».

За словами Тихоновича, наразі підписані 14 угод з операторами. Крім трьох згаданих, решта – 11 операторів – переважно з сусідніх із Україною Брестської і Гомельської областей Білорусі.

Тихонович каже: інтерес до UATV великий, але «все залежить від керівника кабельного оператора». За його словами, «у багатьох з них проросійська позиція».

«Канали бувають дорогі, такі як Discovery чи «НТВ плюс». Український же фактично безкоштовний. Тобто з економічної точки зору оператору вигідно його включити», – зазначив Тихонович.

Керівництво України та Білорусі погоджувало мовлення українського державного телеканалу в Білорусі з 2014 року.

UATV – український телеканал іномовлення, що веде ефіри українською, російською, кримськотатарською, англійською та арабською мовами. У січні Мінінформполітики Білорусі підписало наказ, який дозволив телеканалу поширення на території Білорусі. Кожен з операторів повинен повідомити Міністерство інформації Білорусі про своє бажання включити канал UATV для поширення і отримати відповідну відповідь.

Всього в Білорусі діє майже півтори сотні кабельних телеоператорів, які обслуговують 3,5 мільйона абонентів. Лідерами ринку є три компанії: МТІС (Мінські телевізійні інформаційні мережі), «Велком» (Voka) і «Космос Телеком».