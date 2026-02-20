Доступність посилання

Новини | Суспільство

Двоє поліцейських загинули через удар РФ по евакуаційному автомобілю на Харківщині

Поліція уточнює, що спецпризначенці прямували для проведення евакуації цивільних
Поліція уточнює, що спецпризначенці прямували для проведення евакуації цивільних

Російський безпілотник атакував евакуаційний підрозділ поліції «Білі Янголи» в Куп’янському районі, повідомила Національна поліція 20 лютого.

За повідомленням, загинули поліцейські 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган. Ще один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Поліція уточнює, що спецпризначенці підрозділу «Білі Янголи» прямували для проведення евакуації цивільних. Їхній автомобіль зазнав удару дроном «Ланцет» поблизу села Середній Бурлук.

Читайте також: Харківщина: через російський удар загинула людина, уражена складська будівля

Нацполіція висловила співчуття рідним і близьким загиблих:

«Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов’язку».

Поліцейські, які займаються евакуацією, регулярно зазнають ударів російської армії. Зокрема, в січні російські військові вдарили FPV-дроном по поліцейському автомобілю в Чугуївському районі.

FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)
FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)
відео Радіо Свобода

