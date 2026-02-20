Двоє поліцейських загинули через удар РФ по евакуаційному автомобілю на Харківщині

Російський безпілотник атакував евакуаційний підрозділ поліції «Білі Янголи» в Куп’янському районі, повідомила Національна поліція 20 лютого.

За повідомленням, загинули поліцейські 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган. Ще один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Поліція уточнює, що спецпризначенці підрозділу «Білі Янголи» прямували для проведення евакуації цивільних. Їхній автомобіль зазнав удару дроном «Ланцет» поблизу села Середній Бурлук.

Нацполіція висловила співчуття рідним і близьким загиблих:

«Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов’язку».

Поліцейські, які займаються евакуацією, регулярно зазнають ударів російської армії. Зокрема, в січні російські військові вдарили FPV-дроном по поліцейському автомобілю в Чугуївському районі.