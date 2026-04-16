Рятувальники завершили роботи на місці російського удару по Одесі – загинули 8 людей, постраждали 16

Рятувальники в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, там загинули вісім людей, ще 16 постраждали, повідомила 16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Психологи ДСНС надали всю необхідну допомогу місцевим жителям. До ліквідації наслідків влучання у житловий будинок залучалося понад 100 рятувальників та 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки», – ідеться в повідомленні.

Уночі 16 квітня сили РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Офісу генпрокурора, понад 100 людей постраждали. Російських атак зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Харків. В Одесі загинули восьмеро людей, у Дніпрі – п’ятеро, в Києві – четверо.

За даними Повітняих сил ЗСУ, російська армія протягом доби з 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 44 ракет різних типів та 659 БПЛА. Віськові зафіксували влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Читайте також – Атака Росії: Зеленський доручив командуванню зв’язатися з партнерами щодо обіцяних ракет ППО

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.