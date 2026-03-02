Війська РФ атакували приміський поїзд на Дніпропетровщині – Кулеба

Російські військові 2 березня атакували цивільний поїзд «Укрзалізниці» у Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив віцепрем’єр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. На жаль, одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовані сім пасажирів», – написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, локомотивна бригада негайно зупинила поїзд, пасажирів евакуювали.

Раніше сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа без подробиць повідомляв, що через російський удар по транспортній інфраструктурі загинула одна людина, ще сім, серед яких двоє дітей, – постраждали.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

