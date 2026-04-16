Унаслідок нового удару РФ по Запоріжжю загинула людина, вісім поранених – влада

Наслідки російського удару по Запоріжжю, 16 квітня 2026 року

Увечері 16 квітня російські військові завдали ще одного удару по Запоріжжю, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, повідомили представники місцевої влади.

«Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога», – повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Згодом обласна прокуратура уточнила, що кількість поранених сягнула восьми, а обстріл відбувся близько 17:30.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

