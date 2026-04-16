Унаслідок нового удару РФ по Запоріжжю загинула людина, вісім поранених – влада

Увечері 16 квітня російські військові завдали ще одного удару по Запоріжжю, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, повідомили представники місцевої влади.

«Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога», – повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Згодом обласна прокуратура уточнила, що кількість поранених сягнула восьми, а обстріл відбувся близько 17:30.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.