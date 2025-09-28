У Запоріжжі зросло число постраждалих через російський удар – ОВА

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського удару, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вже 42 людини звернулись за допомогою лікарів.

Раніше було відомо про 38 постраждалих.

У ніч проти 28 вересня сили РФ вдарили по Запоріжжю. За даними місцевої влади, внаслідок російських ударів ракетами та реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки і нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.