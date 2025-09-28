Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла до 38 людей

Наслідки ударів сил РФ по Запоріжжю, 28 вересня 2025 року
Наслідки ударів сил РФ по Запоріжжю, 28 вересня 2025 року

Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Вже 38 постраждалих – запоріжці продовжують звертатися за допомогою медиків», – розповів місцевий чиновник.

У ніч проти 28 вересня сили РФ вдарили по Запоріжжю, раніше було відомо про 34 постраждалих.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок російських ударів ракетами та реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки і нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG