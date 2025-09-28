Влада: кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла до 38 людей

Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Вже 38 постраждалих – запоріжці продовжують звертатися за допомогою медиків», – розповів місцевий чиновник.

У ніч проти 28 вересня сили РФ вдарили по Запоріжжю, раніше було відомо про 34 постраждалих.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок російських ударів ракетами та реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки і нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.