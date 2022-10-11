Війська РФ завдали удару по Запорізькій області, є загиблі і постраждалі – ОП

Російські війська завдали удару по Запорізькій області, у результаті атаки загинули семеро людей, ще стільки ж поранені, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Знову під ударом Запорізька область. російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що в Оріхові під час робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного російського обстрілу загинули дві людини. Ще двоє з пораненнями евакуйовані до госпіталю.

Вранці 11 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. За даними ОВА, 12 ракет С-300 уразили автосалон, внаслідок чого загинула людина, навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.

Читайте також: «Мов пекло». Що може врятувати Запоріжжя від «ракетного терору Росії»?

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.