УДО: Позняки в Києві перекривали для кортежу прем’єра Молдови

Позняки в Києві 11 липня перекривали для кортежу прем’єра Молдови Майї Санду, а не президента України Володимира Зеленського, повідомило Управління державної охорони.

«Вчора ввечері, 11 липня, у зв’язку з забезпеченням безперешкодного проїзду до аеропорту автомобільного кортежу прем’єр-міністра Республіки Молдова Майї Санду, яка перебувала в Україні з робочим візитом, було тимчасово обмежено дорожній рух на окремих ділянках проспекту Петра Григоренка в Києві», – заявили в УДО.

У відомстві наголосили, що державна охорона надається главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій відповідно до законодавства України. Дорогу перекрили відповідно до указу президента від 3 жовтня 2006 року «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона» та керуючись безпековими вимогами Служби державної охорони Молдова.

В УДО зазначили, що для кортежу Зеленського дорожній рух не перекривають.