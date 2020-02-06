Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 лютого 2020, Київ 18:31
Новини | Політика

УДО: співпрацюємо з СБУ для зняття підозр у причетності до прослуховування Гончарука

5 лютого голова СБУ Іван Баканов повідомляв, що слідчі дії у справі про незаконне прослуховування голови уряду проводились щодо міністрів, представників державної влади й УДО

Управління державної охорони заявляє, що співпрацює зі Службою безпеки в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, «щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту».

«Шановні представники медіа, утримайтесь, будь ласка, від поширення неперевірених здогадок і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування», – йдеться в повідомленні.

5 лютого голова СБУ Іван Баканов повідомляв, що слідчі дії у справі про незаконне прослуховування голови уряду проводились щодо міністрів, представників державної влади й УДО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG