УДО: співпрацюємо з СБУ для зняття підозр у причетності до прослуховування Гончарука

Управління державної охорони заявляє, що співпрацює зі Службою безпеки в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, «щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту».

«Шановні представники медіа, утримайтесь, будь ласка, від поширення неперевірених здогадок і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування», – йдеться в повідомленні.

5 лютого голова СБУ Іван Баканов повідомляв, що слідчі дії у справі про незаконне прослуховування голови уряду проводились щодо міністрів, представників державної влади й УДО.