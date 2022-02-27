УГКЦ надає притулок та іншу допомогу біженцям від війни

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) оголосила 27 лютого, що надає притулок та іншу допомогу людям, змушеним тікати від війни, яку веде Росія проти України.

«Розселенням біженців в УГКЦ вже почала займатися мережа благодійних організацій церкви «Карітас» у Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях. Варто зазначити, що є й інші осередки «Карітасів», які, не маючи змоги надати притулок, готові допомогти біженцям в інший спосіб – харчами, одягом, засобами гігієни тощо», – ідеться повідомленні на сайті УГКЦ. Церква вказує також адреси, за якими можна отримати притулок і/або іншу допомогу.

26 лютого у відеозверненні глава УГКЦ Святослав закликав вірних приймати біженців, які просять притулку, і подякував тим єпископам і священникам, що відкривають свої доми, храми, підземелля, а також тим монашим спільнотам і семінаріям, які відчиняють двері своїх обителей перед тими, хто сьогодні цього потребує.