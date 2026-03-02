Угорщина викликала українського посла. Це пов’язано з мобілізацією

Угорщина викликала українського посла, щоб висловити протест через, як заявляє Будапешт, «насильницьке полювання» за угорцями для мобілізації.

«Глава МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина викликала посла України через триваючу примусову мобілізацію в сусідній країні, після того як ще двоє молодих чоловіків угорського походження стали її жертвами», – повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

За словами Сійярто, якого цитує Ковач, одного чоловіка з Берегового, який має угорське громадянство, «мобілізували, незважаючи на офіційне звільнення від призову», а іншого молодого чоловіка угорського походження з проблемами психічного здоров’я також «викрали, і відтоді він зник».

Угорський міністр, що Угорщина викликала посла України, щоб висловити протест проти «примусового призову та відкритого полювання на вулицях на людей» з огляду на те, що це нібито «регулярно призводить до жертв серед угорців».



Ця заява посилює напруженість між Будапештом і Києвом.

Також глава угорського МЗС Петер Сійярто сьогодні заявив, що нібито супутникові знімки нафтопроводу «Дружба» показують, що немає жодної технічної причини для зупинки, а українського президента Володимира Зеленського звинуватив у брехні.

«У той час, коли морське транспортування нафти є невизначеним через закриття Ормузької протоки, блокування функціонуючого сухопутного маршруту постачання є прямим нападом на Угорщину», – написав він у соцмережі Х.

Київ на ці останні заяви угорської сторони не реагував.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Українські посадовці заявляють, що він пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

23 лютого у Єврокомісії підтвердили, що «Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба», зауважуючи водночас на зобов’язаннях України відремонтувати його. Терміни, додали, залежать від української сторони.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



