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Уряд Британії провів екстрену нараду через рекордні ціни на газ

Рекордні ціни на газ призвели до різкого збільшення рахунків за електроенергію для споживачів, а також загрожують крахом багатьом невеликим енергетичним компаніям, які діють у країні

Уряд Великої Британії провів 20 вересня екстрену нараду з представниками енергетичних та споживчих груп через різке зростання цін на газ.

Рекордні ціни на газ призвели до різкого збільшення рахунків за електроенергію для споживачів, а також загрожують крахом багатьом невеликим енергетичним компаніям, які діють у країні.

Сьогоднішню зустріч проводив міністр у справах бізнесу Квасі Квартенг, тобі як прем’єр-міністр Боріс Джонсон, який нині перебуває з робочим візитом у США, заявив, що «людей слід заспокоїти» та пояснити, що такі «короткострокові проблеми» є не тільки у Британії, а й в інших країнах.

«Ми повинні спробувати виправити це якомога швидше, переконатися, що у нас є необхідні витратні матеріали, і переконатися, що ми не дозволяємо компаніям, на які ми покладаємося, розоритися. Нам доведеться зробити все, що в наших силах», – наголосив глава уряду Британії.

У липні-вересні 2021 року ціни на газ для Європи виросли більше, аніж удвічі – до рівня 700 доларів за 1 тис. куб. м. проти 300 доларів на початку 2021 року. У зв'язку із цим 43 депутати Європарламенту направили листа до Європейської Комісії із вимогою провести розслідування можливих порушень правил конкуренції російським «Газпромом».

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