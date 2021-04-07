Британія починає щеплення населення вакциною Moderna

У Великій Британії починають проводити вакцинацію вже третьою вакциною від коронавірусу, виробництва американської компанії Moderna.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Метт Генкок, вакцинацію Moderna почнуть сьогодні в Уельсі.

«Три з кожних п’яти людей по всьому Сполученому Королівству отримали принаймні одну дозу, і сьогодні ми починаємо [вакцинацію] третьою затвердженою вакциною. Де б ви не жили, коли вам зателефонують, отримайте щеплення», – закликав міністр.

Загалом у Британії першу дозу вакцини отримали 31,6 мільйона людей, завершили цикл вакцинації 5,5 мільйона людей.

Ізраїль є світовим лідером у вакцинації свого населення проти COVID-19, за ним слідують Об’єднані Арабські Емірати, Чилі, Велика Британія, США, Бахрейн, Сербія та Угорщина, повідомляє Our World in Data.