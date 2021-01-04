Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу – указ

Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу. Відповідний указ 4 січня підписав президент Володимир Зеленський.

Забезпечити надання допомоги має Кабінет міністрів України.

Зазначається, що раніше Зеленський висловив співчуття хорватському народу у зв’язку із землетрусом, внаслідок якого загинули люди.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей.

За даними МЗС України, серед постраждалих внаслідок стихійного лиха українців не було.