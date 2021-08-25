Україна та Британія переходять до практичної реалізації проєкту морського партнерства – Міноборони

Україна та Велика Британія переходять до практичної реалізації досягнутих раніше домовленостей щодо морського партнерства. Про це напередодні говорили заступник міністра оборони України Олександр Носов та міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін, повідомили у Міноборони.

«У результаті погоджено, що Україна та Велика Британія переходять до практичної площини виконання Меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України, підписаного 21 червня цього року в Одесі», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що документ, зокрема, передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів, а також будівництво інфраструктури ВМС України на загальну суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

«Реалізація проєктів розпочнеться після укладення Рамкової угоди між урядами двох держав терміном до 8 років. Під час зустрічі було обговорено основні кількісні та якісні показники й етапи реалізації домовленостей», – наголосили у Міноборони.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.