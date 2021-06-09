Україна та ЄС обговорили взаємодію щодо «Кримської платформи» – МЗС

У вівторок, 8 червня, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар зустрілася з керуючим директором з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаелем Зібертом, який відвідує Україну з робочим візитом, та обговорила з ним взаємодію щодо «Кримської платформи».

Як повідомили у МЗС, Україна стала першою іноземною державою, яку Зіберт відвідав після призначення на посаду.

«Міхаель Зіберт наголосив на активній підтримці Європейським Союзом Кримської платформи як важливого інструменту посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму та підтвердив участь керівників інституцій ЄС – Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса та Високого представника ЄС Жозепа Борреля в Київському саміті», – мовиться у повідомленні.

Також сторони обговорили стан реалізації політики невизнання ЄС спроби анексії Росією Криму.

«У цьому контексті Еміне Джапарова наголосила на важливості активної протидії спробам РФ легітимізувати окупацію українського півострова та необхідності постійної консолідації діючих обмежувальних заходів і вироблення нових інструментів ЄС щодо тимчасово окупованого Криму», – заявили у МЗС.

Крім того, Джеппар наголосила на важливості подальшого політико-дипломатичного і санкційного тиску на Росію.

«У цьому контексті українська сторона висловила очікування, що за результатами засідання Європейської Ради наприкінці червня ЄС підтвердить актуальні керівні принципи політики ЄС щодо РФ, серед яких ключове місце має займати припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави», – додали у МЗС.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України.

Речник МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.