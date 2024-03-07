Ukr.net повідомив про блокування домену і попросив допомоги в посла у США

Реєстратор доменних імен Network Solutions без попередження відключив домен українського порталу Ukr.net, недоступні стрічка новин й електронна пошта @ukr.net, повідомляє портал у телеграмі.

Вказано, що блокування відбулося в ніч на 7 березня.

«Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора», – зазначено у повідомленні.

У порталі наголосили, що «роблять усе можливе» для відновлення роботи і звернулися з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

Інтернет-портал Ukr.net входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Станом на січень 2022 року займав 8-е місце у списку найвідвідуваніших сайтів України.

Редакція порталу не створює новини. До стрічки сайту автоматично додаються повідомлення з різних інформаційних ресурсів у відповідних тематичних рубриках. Поштовий сервіс було засновано 2000 року. За даними порталу, це була одна з перших безоплатних електронних скриньок в Україні.

5 березня користувачі соцмереж по всьому світу повідомили про великий збій в роботі соцмереж фейсбук і інстаграм. Пізніше стало відомо, у Червоному морі було перебито чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, що з’єднують Європу, Азію й Африку та забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій, що могло стати причиною глобального збою світових соціальних мереж.