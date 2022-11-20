Українські військові «не зацікавлені» у стратах полонених – Стефанішина у відповідь на заяви Росії

Україна розслідує події на відео, на якому, як стверджує російська сторона, розстрілюють російських військовополонених – про це віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила в інтерв’ю агентству AP.

«Звичайно, українські посадовці розслідують це відео», – сказала вона на полях безпекового форуму в Галіфаксі, Канада.

Водночас вона висловила сумнів, що відео підтверджує заяви Москви, яка звинувачує українських військовослужбовців у «страті» своїх солдат.

За словами урядовиці, українські військові «абсолютно не зацікавлені в тому, щоб будь-кого страчувати», і мають прямий наказ брати якомога більше полонених для подальшого обміну.

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«Будь-який потенційний страчений російський солдат – це українець, якого не вдасться обміняти, тож це не відповідає ані духу, ані логіці», – зазначила Стефанішина.

AP також цитує Моніторингову місію з прав людини ООН в Україні, яка заявила, що досліджує відео і закликає до ретельного розслідування подібних інцидентів.

Стефанішина, зі свого боку, висловила думку, що в України «немає проблем» із тим, щоб дозволити міжнародне розслідування.

Міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони.