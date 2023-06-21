До України прибули 5 нових послів іноземних країн – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від закордонних послів, які прибули до України. Про це він повідомив у вечірньому зверненні 21 червня.

«Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли», – перерахував голова держави.

За словами Зеленського, наразі в Україні працюють понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій.

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«Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас», – прокоментував він.

Напередодні Зеленський призначив експосла в Німеччині Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії. Також Юрій Полюхович став послом в Колумбії, а Олександр Поліщук – в Індії.