В Україні п’ятий день поспіль знижується добова кількість виявлених хворих на COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу виявили 2 030 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов вранці 1 лютого.

Відтак цей показник скорочується щоденно, починаючи з 22 січня.

За попередню добу 1 103 людей госпіталізували, 61 хворий помер, 5 131 одужав.

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Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Івано-Франківській області (297), Києві (160), на Миколаївщині (152), Львівщині (146) та на Закарпатті (127).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 221 485 людей, понад 1,02 мільйона одужали. 22 768 людей померли.