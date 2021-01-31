У Збройних силах на COVID-19 хворіють 749 людей

Станом на 31 січня в Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 749 людей, повідомляють Медичні сили ЗСУ.

За попередню добу в особовому складі ЗСУ виявили 17 нових хворих.

За час пандемії одужали 14 774 військових, 43 померли, йдеться в повідомленні. Наразі на ізоляції 146 людей, чотирьох людей госпіталізували.

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Двоє з них перебувають у Черкаському військовому госпіталі, по одному – в Житомирському та Запорізькому військових госпіталях.

Станом на 31 січня в Україні на COVID-19 захворіли понад 1,2 мільйона людей, більше ніж 1 мільйон одужали. Померли 22 707 людей.