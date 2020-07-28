В Україні виявили 919 нових випадків COVID-19 – РНБО

За минулу добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За цими даними, одужали протягом доби 622 людини, 13 людей померли.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксували у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській області (103).

Загалом від початку пандемії в Україні виявлено понад 66,5 тисячі випадків COVID-19, одужали понад 36,7 тисячі людей, померли – 1629.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 28 липня у світі виявили понад 16 мільйонів випадків COVID-19, більше ніж 650 тисяч людей померли.