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28 липня 2020, Київ 09:17
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 919 нових випадків COVID-19 – РНБО

Загалом від початку пандемії в Україні виявлено понад 66,5 тисячі випадків COVID-19

За минулу добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За цими даними, одужали протягом доби 622 людини, 13 людей померли.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксували у Львівській області (147), Києві (110), Івано-Франківській області (103).

Загалом від початку пандемії в Україні виявлено понад 66,5 тисячі випадків COVID-19, одужали понад 36,7 тисячі людей, померли – 1629.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 28 липня у світі виявили понад 16 мільйонів випадків COVID-19, більше ніж 650 тисяч людей померли.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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