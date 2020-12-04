Понад 15 тисяч нових випадків COVID-19 виявили за останню добу в Україні – МОЗ

В Україні станом на 4 грудня зафіксували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 649 дітей і 681 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 1 776 людей, одужали 13 383 осіб, 235 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) і Київській (988) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 787 891 людина, одужали – 397 809, померли 13 195 людей.