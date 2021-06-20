В Україні зробили ще понад 25 тисяч щеплень від COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом минулої доби проти COVID-19 вакцинували 25 603 людини, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я: одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані – 3 987.

Протягом доби працювали 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення, 46 центрів вакцинації, додали у МОЗ.

Станом на 19 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 1 722 327 людей, із них отримали одну дозу 1 722 325 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 359 777.