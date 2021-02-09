В Україні виявили 2656 нових випадків COVID-19 – Степанов

В Україні протягом минулої доби виявили 2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 157 дітей і 229 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 865 людей, одужали – 8 865, померли 127 людей.

Протягом доби провели 30 901 тестування (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), Києві (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 249 646 осіб; померли – 23 771.