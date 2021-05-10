МОЗ: в Україні виявили 2 817 нових випадків COVID-19

Станом на 10 травня в Україні виявили 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 159 дітей і 31 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 1 414 людей, одужали 9 002 особи, 119 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) і Харківській (175) областях.

За добу провели 21 883 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 122 327 людей, 46 512 – померли.