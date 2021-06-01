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01 червня 2021, Київ 10:09
Новини | Коронавірус

МОЗ: за добу виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID-19, 163 людини померли

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях

В Україні за останню добу виявили 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19, зокрема, захворіли 91 дитина і 56 медпрацівників, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 579 людей, померли – 163. Одужали 12 085 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За добу провели майже 52 тисячі тестувань: методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 271, експрес-тестами – 14 225.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 204 631 людина, померли – 50 699.

В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео
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В Україні відкрилися перші центри вакцинації – відео

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