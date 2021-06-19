Коронавірус: в Україні виявили 852 нові випадки, найбільше – в Києві

В Україні за останню добу виявили 852 нові випадки захворювання на COVID-19, зокрема захворіли 23 дитини і 41 медпрацівник, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, минулої доби шпиталізували 571 людину, понад 2,7 тисячі – одужали. 40 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) і Миколаївській (44) областях.

За добу провели понад 49,6 тисячі тестувань (методом ПЛР, методом ІФА, експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 044 людей, померли – 51 992.