МОЗ: в Україні виявили 285 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 285 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, зокрема, захворіли 19 дітей і троє медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 384 людини, одужали – 723. Дев’ять людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Протягом доби провели 19,4 тисячі тестувань (методами ПЛР, ІФА і експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людина, 52 295 – померли.