В Україні зростає кількість випадків COVID-19: за добу виявили 962

В Україні за добу 29 липня зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 51 дитина і 49 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Минулої доби було на майже 100 випадків менше.

За цими даними, шпиталізували минулої доби 488 осіб, одужали – 504, померли 14 людей.

Протягом доби здійснили понад 41,3 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) і Дніпропетровській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 251 869 людей, 52 930 – померли.