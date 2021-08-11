Кількість нових випадків COVID-19, виявлених за добу в Україні, перевищила тисячу

В Україні протягом 10 серпня зафіксували 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 54 дитини і 31 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, минулої доби шпиталізували 648 людей, 1 160 – одужали, 25 людей померли.

За добу провели 53,2 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) і Дніпропетровській (70) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 261 354 людини, 53 149 – померли.