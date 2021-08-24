МОЗ: в Україні виявили 692 нові випадки COVID-19

В Україні за добу 23 серпня виявили 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 54 дитини і четверо медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 410 людей, одужали – 345, померли 27 людей.

Протягом доби здійснили 35,8 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА й експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 275 863 людей, 53 501 – померла.