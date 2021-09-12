МОЗ: в Україні виявили 2 196 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 11 вересня зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 236 дітей і 35 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 1 257 людей, 499 – одужали, померли 22 людини.

Протягом доби провели 38,7 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) і Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 316 619 людей, 54 342 людини померли.