В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 24 листопада виявили 16 943 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 451 дитина і 304 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 3 404 людини, 26 811 – одужали, 628 людей померли. За добу провели понад 102,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1688), Запорізькій (1066) і Львівській (1048) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,3 мільйона людей, 83 541 – померли.