В Україні виявили 12 376 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 8 грудня виявили 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 078 дітей і 194 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 2 449 людей, 24 547 – одужали, 465 людей померли. За добу провели 79,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській області (1232) і в Києві (1198).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,5 мільйона людей, 89 901 людина померла.