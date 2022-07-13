Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР – Ніколенко

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати «незалежність» окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях України – про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет України. Ніколенко вказує на те, що крок Пхеньяну не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

«У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції», – додав він.

Читайте також: Росія ветувала продовження гуманітарної програми ООН для Сирії

Згідно з коментарем голови МЗС Дмитра Кулеби, звернення Москви до КНДР щодо визнання «незалежності» незаконних зброних угруповань «говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна».

«У Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», – заявив Кулеба.

Раніше 13 липня російські медіа повідомили, що Корейська Народна Демократична Республіка визнала «незалежність» частин Донецької та Луганської областей, захоплених підконтрольними Росії незаконними збройними угрупованнями.