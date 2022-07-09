Росія ветувала продовження гуманітарної програми ООН для Сирії

Росія наклала вето на продовження дії життєво необхідної програми гуманітарної допомоги ООН для Сирії. Москва 8 липня ветувала проєкт резолюції Ірландії та Норвегії, який передбачав продовження програми ще на рік.

Програма ООН з надання їжі, медикаментів, житла та іншої допомоги приблизно 4 мільйонам людей на північному заході Сирії, контрольованому опозиційними силами, діє з 2014 року. Ця програма направляє допомогу з Туреччини через прикордонний пункт Баб аль-Хава.

Дипломати намагалися продовжити поточний мандат Ради Безпеки ООН, який санкціонує цей механізм – його дія спливає 10 липня.

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Росія, яка підтримує уряд президента Сирії Башара Асада, дала зрозуміти, що хоче закрити Баб аль-Хава. Головним аргументом Кремля є те, що діяльність ООН з надання допомоги через прикордонний пункт нібито порушує суверенітет Сирії, і більше допомоги має надаватися всередині країни.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що єдиним рішенням, на яке Москва не буде накладати вето, буде її власне, яке передбачає надання допомоги альтернативним маршрутом.

Сирійська опозиція побоюється, що надсилання продовольства та іншої допомоги зсередини самої Сирії зробить її підконтрольною уряду.

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Генеральний секретар Антоніу Ґутерріш звернувся до Ради минулого місяця з проханням продовжити операцію з надання допомоги, заявивши, що «ми не можемо кинути народ Сирії».

Представниця Лінда Томас-Грінфілд Сполучених Штатів в ООН засудила вето Росії, назвавши його «темним, темним днем у Раді Безпеки».

«Я давно говорила, що це питання життя і смерті», – сказала вона.

Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй заявила, що за перші 10 років сирійського конфлікту, який почався в 2011 році, було вбито понад 300 000 мирних жителів.