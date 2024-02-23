Україна провела спільні аукціони електроенергії з Угорщиною за європейськими правилами – «Укренерго»

Україна знову торгує електроенергією з Угорщиною після понад річної перерви, повідомляє національний оператор «Укренерго» 22 лютого.

«Вчора, 22 лютого, «Укренерго» провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», – повідомляє оператор.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється до Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. «Укренерго» оцінює загальний обсяг у 2 793 мегават на годину. Імпорт здійснюється вранці та увечері зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, також вночі – з Молдови, загальний обсяг сягає 1 018 мегават на годину.

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Також, за зведенням, напередодні польський оператор енергосистеми PSE на запит «Укренерго» надавав аварійну допомогу, купивши надлишки електроенергії. Це було зроблено для збереження балансу між виробництвом і споживанням та операційної безпеки, тому що завдяки теплій погоді в українській енергосистемі був профіцит електроенергії.

«Через відчутне потепління рівень споживання електроенергії продовжує знижуватись… Сьогодні, 23 лютого, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 1 % вище за відповідний показник четверга, 22 лютого», – йдеться в зведенні.

Водночас 363 населений пункт залишається без світла станом на ранок п’ятниці через російські обстріли. Зокрема, на Сумщині через обстріл із боку російського кордону знеструмлені п’ять населених пунктів. «Укренерго» фіксує нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.

Оператор анонсував відновлення комерційного обміну електроенергією з Угорщиною 8 лютого. Тоді він повідомив, що комерційний обмін електроенергією з Угорщиною не відбувався з 2022 року, уточнивши, що перехід на європейські правила торгівлі електроенергією дозволив відновити цей напрям. Також у березні мають відновитися спільні аукціони зі Словаччиною.