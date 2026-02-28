Україна висловлює солідарність з атакованими Іраном країнами – МЗС

Україна висловлює солідарність із країнами, які зазнали атак з боку Ірану 28 лютого, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Ми висловлюємо солідарність із Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією й ОАЕ на тлі нерозсудливих атак Ірану. Для кожного українця спостереження за смертоносними дронами «Шахед», що вражають житлові будівлі, одразу ж нагадує сцени, які ми бачимо у власних містах», – написав Сибіга в соцмережі X.

Він наголосив, що Україна засуджує іранські удари і висловлює «непохитну підтримку» іранському народу й закликає всі країни підтримувати його право «жити в безпеці, мирі й процвітанні, без гноблення».

«Іранський режим знову і знову доводить свою злочинну політику насильства, терору й агресії всередині й за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край», – додав міністр.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

У відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, Дональд Трамп заявив, що його мета – «захистити американський народ шляхом ліквідації неминучих загроз з боку іранського режиму».

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в кількох містах, зокрема в Тегерані, Тебрізі, Ісфахані, Кумі, Лорестані й Чабахарі. У Тегерані удари були спрямовані проти найвищого керівництва Ірану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що є «багато ознак» того, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, ймовірно, був убитий внаслідок ізраїльсько-американських ударів. Як заявив Нетаньягу у відеозверненні 28 лютого, внаслідок ранкових ударів в Ірані були вбиті командири Корпусу вартових ісламської революції, а також високопосадовці з ядерної програми. Іранська сторона це поки що не підтверджувала.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Удари сталися лише через кілька днів після ядерних переговорів між США й Іраном, що ставить під сумнів плановане продовження перемовин наступного тижня у Відні, в той час як Вашингтон посилює свою військову присутність у регіоні.