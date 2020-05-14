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14 травня 2020, Київ 07:13
Новини | Події

Майже 8 тисяч кібератак на сайти держорганів заблоковані 6-12 травня – Держспецзв’язку

Всього за цей період система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій

7,9 хакерських атак на сайти державних органів було заблоковано системою захищеного доступу до мережі інтернет протягом 6-12 травня, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Всього за цей період система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

«Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%). Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких – мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість – на сайти Офісу президента України)», – йдеться у повідомленні.

За даними Держспецзв’язку, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала й опрацювала 3207 кіберінцидентів.

«Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%)», – додали у відомстві.

Напередодні у Службі безпеки України заявили про зростання активності спецслужб Росії та керованих ними агентурних мереж в інтернеті.

Також, за даними СБУ, від березня побільшало кібератак із Росії на відомства з протидії COVID-19 в Україні

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