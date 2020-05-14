Майже 8 тисяч кібератак на сайти держорганів заблоковані 6-12 травня – Держспецзв’язку

7,9 хакерських атак на сайти державних органів було заблоковано системою захищеного доступу до мережі інтернет протягом 6-12 травня, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Всього за цей період система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

«Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%). Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких – мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість – на сайти Офісу президента України)», – йдеться у повідомленні.

За даними Держспецзв’язку, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала й опрацювала 3207 кіберінцидентів.

«Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%)», – додали у відомстві.

Напередодні у Службі безпеки України заявили про зростання активності спецслужб Росії та керованих ними агентурних мереж в інтернеті.

Також, за даними СБУ, від березня побільшало кібератак із Росії на відомства з протидії COVID-19 в Україні