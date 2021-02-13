Протягом доби 12 лютого в України виявили 5 182 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, 1 889 людей потрапили до лікарні, 111 померли. У 6 144 пацієнтів констатували одужання.

Поміж інших, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

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«Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях», – йдеться в даних міністерства.

Загалом за час епідемії в України захворіли 1 268 049 людей, понад 1,11 мільона одужали, 24 285 померли.