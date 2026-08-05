У МЗС заявили про незмінність курсу на вступ у НАТО після слів Залужного

Курс України на вступ до НАТО залишається незмінним, заявили 5 серпня в українському Міністерстві закордонних справ після дискусій, спричинених словами колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного.

«Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту і набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об’єднані експедиційні сили – ред.), а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою і лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО. Щоби запобігти маніпуляціям, повторю нашу багаторічну офіційну позицію: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору», – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що немає альтернативи членству України в НАТО, «якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку і мир в євроатлантичному просторі».

«Архітектура безпеки в Європі неможлива без України – це реальність. Її усвідомлення сприятиме побудові консенсусу в Альянсі щодо членства нашої держави. І це усвідомлення зростає. Свідченням є цьогорічний підсумковий документ саміту НАТО в Анкарі, де Україна визнана контрибʼютором євроатлантичної безпеки», – додали в МЗС.

Раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО.

Залужний під час наради українських послів у Києві сказав, що знає Альянс не з чуток: дванадцять років особисто працював над упровадженням його стандартів в українській армії.

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Тепер, за його оцінкою, вже НАТО доведеться пройти схожий шлях – близько 12 років знадобиться Альянсу, щоб оновити свої військові підходи й хоча б наблизитися до нинішнього рівня російської армії.

«Слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!.. Неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни», – заявив Залужний.

Його слова викликала дискусію в Україні: одні погодилися з його критикою військових доктрин Альянсу, інші вважають передчасними висновки про те, що Україна ніколи не стане його членом.

Запитання до колишнього головкома ЗСУ стосувалося можливого вступу України до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Однак Залужний несподівано перевів дискусію на НАТО.

Посол висловив думку, що Україна буде приєднуватись до європейських безпекових блоків, які ще будуть формуватися.

«Україна… буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Найімовірніше, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок», – сказав він.

Залужний вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF – Об’єднані експедиційні сили.

Україна офіційно перебуває на «незворотному шляху» до членства в НАТО, що було підтверджено на Вашингтонському саміті 2024 року. Однак наразі консенсусу серед усіх членів Альянсу щодо негайного запрошення України до вступу немає.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Радіо Свобода наприкінці 2025 року наголосив, що Україна стане членом, коли «визріють умови» і буде «згода союзників».