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Новини | Суспільство

Україна повернула тіла 17 загиблих військових – Мінреінтеграції

Операція відбулася за участі Уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка (на фото)

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про чергову операцію з повернення загиблих військових 9 серпня.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

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Операція відбулася за участі Уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та «інших силових структур України». Не уточнюється, де саме мала місце передача загиблих.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій регулярно звітує про повернення тіл загиблих українських військових. Зокрема, наприкінці липня вдалося повернути тіла 25 людей.

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