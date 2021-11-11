Україна знову представила свою позицію в справі про євробонди в британському суді – Мінфін

Українська сторона ще раз озвучила свою позицію у Верховному суді Великої Британії у справі щодо позики на 3 мільярди доларів від 2013 року, повідомило Міністерство фінансів 11 листопада.

«Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 мільярди доларів США. Зазначені єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію», – заявили у відомстві.

Київ наполягає на тому, що суд має підстави визнати випуск облігацій недійсним, адже його було здійснено під примусом, а також дослідити дії Росії у відкритому судовому розгляді.

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«Або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України. Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму дуже важливому рішенні, що було постановлене у вересні 2018 року», – нагадує міністерство.

В уряді очікують, що після завершення слухання 11 листопада Верховний суд завершить роботу над підготовкою свого рішення.

У вересні 2018 року Апеляційний суд у Лондоні задовольнив скаргу України в справі про так званий «борг Януковича». Згідно з рішенням, Високий суд Лондона мав слухати справу за повноцінною процедурою з урахуванням усіх політичних її моментів, як того вимагала Україна.​

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У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.