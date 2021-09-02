Мінфін погасив борги за ОЗДП від 2015 року на 1,3 мільярда доларів

Міністерство фінансів погасило серію облігацій зовнішньої державної позики від 2015 року на загальну суму 1,3 мільярда доларів. Про це Мінфін повідомив 1 вересня.

До платежу входять 974,146 мільйона доларів погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйона доларів процентних платежів за облігаціями, які мають бути погашені в період з 2021 по 2027 рік.

«До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США», – додають у міністерстві.

Як нагадує відомство, Україна випустила ОЗДП з погашенням у 2021 році на загальну номінальну суму в понад 1,4 мільярда доларів з процентною ставкою 7,75% річних у 2015-2016 роках. Тоді Київ працював над реструктуризацією свого зовнішнього боргу.

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У 2020 році Міністерство фінансів викупило єврооблігації із погашенням в 2021 році на суму 435 мільйонів доларів США, щоб знизити пікове навантаження на державний бюджет.

Зовнішній державний та гарантований державою Україна зовнішній борг на кінець липня 2021 року становив 1 472,51 мільярда гривень. При цьому загнальний державний та гарантований державою борг України на 31 липня дорівнював 2 499,39 мільярда гривень або 92,96 мільярда доларів США.