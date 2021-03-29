У 2020 році в Україні засудили 10 правоохоронців – Державна судова адміністрація

У 2020 році в Україні за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу засудили 10 людей. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Державній судовій адміністрації України.

За даними ДСА, упродовж 2020 року суди розглядали 274 кримінальні провадження щодо правоохоронців. Чотирьох працівників правоохоронних органів виправдали у 2020-му, йдеться у відповіді.

В органі також зазначили, що на кінець 2020 року в судах лишилося 260 нерозглянутих проваджень щодо правоохоронців.

У 2020 році Державне бюро розслідувань скерувало до суду 894 обвинувальні акти стосовно працівників правоохоронних органів.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у 2020 році у 13 разів збільшилася кількість підозр правоохоронцям у катуванні.